YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde, AŞ Evi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf E. (23) yönetimindeki 68 AEF… plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Hasan S. (54) idaresindeki 68 HE… plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hasan S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.