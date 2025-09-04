Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Büyük Bölcek Caddesi Cumartesi ışıkları kavşağında yaşandı. Ana cadde üzerinde seyir halinde olan 68 AFY 064 plakalı motosikletiyle ilerleyen İbrahim D. (22), yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap G. (52)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere olay yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle yoğun saatlerde yaya geçişlerinin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek kavşakta daha fazla denetim yapılması gerektiğini ifade etti.