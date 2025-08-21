Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı

Aksaray’da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mahmut Şen/Aksaray

Aksaray’da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kültür Park bölgesindeki Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi’nde meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlar arasında büyük panik yarattı.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Furkan Boran Ç.’nin kullandığı 68 AET 924 plakalı motosiklet, cadde üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Zeynep E.’ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle genç sürücü dengesini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 06 ELL 11 plakalı otomobile çarptı.

saglik.jpg

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Boran Ç. ile yaya Zeynep E. savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE, HASTANEDE TEDAVİ

kazaoldu1.jpg

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, polis ekipleri hem olay yerinde hem de hastanede inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak

Son Haberler
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
58 tay 25 milyon liraya satıldı
58 tay 25 milyon liraya satıldı