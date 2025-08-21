Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı

Mahmut Şen/Aksaray

Aksaray’da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kültür Park bölgesindeki Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi’nde meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlar arasında büyük panik yarattı.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Furkan Boran Ç.’nin kullandığı 68 AET 924 plakalı motosiklet, cadde üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Zeynep E.’ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle genç sürücü dengesini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 06 ELL 11 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Boran Ç. ile yaya Zeynep E. savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE, HASTANEDE TEDAVİ

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, polis ekipleri hem olay yerinde hem de hastanede inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak