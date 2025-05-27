Aksaray’da motosikletlere sıkı denetim: 220 bin lira ceza, 16 motosiklet men!

İçişleri Bakanlığı’nın “Bir Kural Bir Ömür” mottosuyla Eskil ilçesinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.

Trafik Jandarması ve asayiş ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları incelendi, koruyucu ekipman kullanımı sıkı bir şekilde kontrol edildi. Kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımı denetlendi. Ayrıca, motosikletlerin çalıntı olup olmadığını anlamak için plaka, motor ve şase numaraları detaylıca sorgulandı. Sahte veya ikiz plaka kullanımına karşı özel kontroller yapıldı.

Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 24 sürücüye toplam 220.504 TL para cezası kesildi. Tescilsiz ve plakasız olduğu belirlenen 16 motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekildi.

Jandarma ekipleri, denetimlerde sadece ceza yazmakla yetinmedi, aynı zamanda sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı. Motosiklet kullanıcılarına kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafetlerin hayati önemi anlatıldı; özellikle gece yolculuklarında reflektif yelek kullanımı vurgulandı. Sürücülere, trafik kurallarına uymanın hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kritik olduğu hatırlatıldı.

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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak için denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Vatandaşlardan, kendi güvenlikleri ve trafik düzeni için kurallara uymaları talep edildi.

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