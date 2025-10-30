YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Turizm Uygulama Oteli kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre 68afv .motosiklet sürücüsü Muhammed G. (22), seyir halindeyken K.Y nin kullandıgı 06 FGB… plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü K.Y. (20) ise ifadesi alınmak üzere Merkez Polis Karakolu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.