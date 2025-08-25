Aksaray’da motosikletliler isyanda: Trafikte biz de varız!

Mahmut ŞEN & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray’da motosiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı sorunlar, her geçen gün büyüyen bir problem haline geliyor. Kentin farklı noktalarında sık sık meydana gelen motosiklet kazaları, hem sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor hem de toplumsal bir güvenlik sorunu yaratıyor.

Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hastaneye kaldırıldı

“OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİ BİZİ GÖRMÜYOR”

Motosiklet kullanıcıları, trafikte en çok yaşadıkları sıkıntının otomobil sürücülerinin kendilerini dikkate almaması olduğunu belirtiyor. Birçok motosiklet sürücüsü, özellikle kavşaklarda ve şerit değiştirme anlarında araç sürücülerinin kasıtlı ya da dikkatsiz davranışlarının kazalara davetiye çıkardığını söylüyor.

Bir motosikletli yaptığı açıklamada, “Sağdan gitsek suçlu oluyoruz, soldan gitsek otomobil sürücüleri şeridi kapatıyor. Yol vermemek, sıkıştırmak ya da üzerimize kırmak çok sık yaşadığımız olaylar. Kaza yapınca ise yine suçlu biz gösteriliyoruz. Oysa biz de bu trafikte eşit haklara sahibiz” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Vatandaşlar ve sürücüler, yaşanan kazaların ardından cezaların yetersizliğinden yakınıyor. Mevcut denetimlerin yetersiz kaldığını dile getiren motosiklet kulüpleri, Aksaray’da daha sıkı trafik kontrolleri yapılması, ağır yaptırımlar getirilmesi ve sürücülere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

HER KAZA CAN ALIYOR

Aksaray’da son dönemde meydana gelen birçok motosiklet kazasında genç sürücülerin hayatını kaybettiği ya da ağır yaralandığı biliniyor. Özellikle yaz aylarında artan motosiklet kullanımıyla birlikte kazaların da daha sık yaşandığı ifade ediliyor.

KULÜPLERE VE YETKİLİLERE ÇAĞRI

Motosiklet sürücüleri, kentteki motosiklet kulüplerinin bu konuda öncülük yapmasını ve farkındalık kampanyaları düzenlemesini bekliyor. Vatandaşlar ise yerel yönetimlere ve emniyet birimlerine çağrıda bulunarak, motosiklet sürücülerinin haklarının korunması ve trafik kültürünün geliştirilmesi için somut adımlar atılmasını istiyor.

Uzmanlar ise Aksaray’da artan motosiklet kazalarının, gerekli önlemler alınmazsa daha büyük acılara yol açabileceğini belirtiyor.