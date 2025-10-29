Anadolu Genç Motosikletliler Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Aksaray Motosiklet Sporları Derneği’nin yanı sıra başka motosiklet grupları da katıldı.

Yaklaşık 120 motosikletin yer aldığı kortej, şehir merkezinde Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen güzergâhta konvoy hâlinde ilerledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla şehir turu atan sürücüler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

"HER YIL DAHA DA BÜYÜYEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Anadolu Genç Motosikletliler Derneği Başkanı Doğancan Çevik, her yıl geleneksel hâle getirdikleri bu etkinliği Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için düzenlediklerini söyleyerek, "Bugün Asya’daki bütün 30 grubumuz olarak 29 Ekim etkinliğini düzenledik. Bunu artık bizler için büyük mutluluk Cumhuriyetimizi kutlamak için bütün gruplar ve tüm motorcular olarak bir araya geldik. Coşkulu bir şekilde geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir kortej oldu, her sene sayımız artıyor. Bu yıl yaklaşık 120 motosikletle buradayız. Her yıl daha da büyüyerek devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

"CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLAMAK, BİZLER İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

Aksaray Motosiklet Sporları Derneği Başkanı Erdi Karademir de etkinliğe katılmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Her sene 29 Ekim’de olduğu gibi yine bir araya geldik. Motorlarımızla Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak, bizler için büyük mutluluk. Atatürk’e ve tüm şehitlerimize saygımızı, sevgimizi göstermek için buradayız. Diğer gruplarla birlikte güzel bir etkinlik düzenledik. Hep beraber Cumhuriyet’in coşkusunu yaşadık" ifadelerini kullandı.