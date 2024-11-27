Aksaray’da muayenesiz araç denetime takıldı: 3 bin 135 lira ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da muayenesiz araç denetime takıldı: 3 bin 135 lira ceza kesildi

Aksaray’daki trafik uygulamasına takılan sürücü ikinci kez muayenesiz araç kullanmaktan 3 bin 135 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray Mahallesi yurtlar bölgesinde gece yarısı uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 58 AAK 222 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet kontrolünden geçirilen sürücünün sistemden aracını sorgulayan trafik polisleri aracın muayenesinin olmadığını ve daha önce de muayenesiz araç kullanmaktan yakalanarak ceza kesildiğini tespit etti. 2. kez muayenesiz araç kullanırken yakalanan F.S. isimli araç sürücüsüne 3 bin 135 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri sürücüyü hemen muayene yaptırması konusunda uyarırken işlemlerin ardından sürücü aracıyla gönderildi.

Aksaray’da muayenesiz araç denetime takıldı: 3 bin 135 lira ceza kesildi

Aksaray’da muayenesiz araç denetime takıldı: 3 bin 135 lira ceza kesildi

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