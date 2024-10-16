Aksaray’da müstakil ev alev alev yandı

Kaynak: İHA
Aksaray’da müstakil ev alev alev yandı

Aksaray’da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi

Aksaray’ın merkeze bağlı Altınkaya köyünde bulunan müstakil bir evde yaşanan olayda H.B. (55) isimli kadına ait müstakil evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kaplarken evin içinden adeta alevler püskürdü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede bölgeye intikal etmesi sonucu hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili kundaklama iddiaları ortaya atılırken jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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