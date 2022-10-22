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Oğlu intihar eden doktor canına kıydı

Aksaray'da 10 ay önce intihar eden oğlunun ardından psikolojik sorunlar yaşayan doktor baba da ilaç içerek yaşamına son verdi. Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazın ardından dualarla Mersin'e uğurlandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:05
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Aksaray'da oğlu intihar eden doktor canına kıydı

Oğlu intihar eden doktor canına kıydı
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İHA'nın haberine göre, olay, dün sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesi 862. Sokak'ta bulunan Kültürpark Apartmanı'nın 5. katında yaşandı.

4 Aralık 2021 tarihinde evin balkonundan atlayarak intihar eden oğlu Kemal Kaan Yılmaz'ın (14) ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz, 6 Aralık 2021'de intihar teşebbüsünde bulundu. 

Pınar Mahallesi 4007 Sokak'ta bir otomobil içerisinde bilinci kapalı bulunan doktor, psikolojik sorunları nedeniyle tedaviye başladı. Tedavisi devam ederken önceki gün gece saatlerinde sosyal medya hesabından “Bu Havada Gidilmez” isimli şarkıyı paylaşıp yüksek dozda ilaç içerek yaşamına son verdi. 

Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen doktorun cenazesi Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Mersin'de yaşayan anne ve babasının isteği ile Dr. Timur Yılmaz'ın cenazesi dualarla Mersin'in Yenişehir ilçesine uğurlandı. Doktorun cenaze namazına sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

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