Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kavşakta karşılaştığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve arkasında oturan küçük kızı yola savruldu. Kaza sonrası baba ve kız birbirine sarıldı.

Kaza, 28 Aralık saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Döndü Gökçe Z. (27) yönetimindeki otomobil ara sokaktaki kavşakta Coşkun Dağlı'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Dağlı ve arkasındaki kızı Nazlı Gül Dağlı, yola savrulurken, otomobil ise duvara çarptı. Kazanın ardından Coşkun Dağlı ile kızı birbirine sarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Markete gittikleri öğrenilen yaralı 4 çocuk babası Coşkun ve kızı Nazlı Gül, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Coşkun Dağlı ve çenesinde kırık oluşan Nazlı Gül, buradaki müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ve kızının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

Aksaray’da ölümden dönen baba ve kızı gözyaşlarıyla birbirine sarıldı

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