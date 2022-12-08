Ölümlü trafik kazasına karışan AKP'li Belediye Başkanı tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı AKP’li Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Aksaray'da karıştığı ölümlü trafik kazası nedeniyle tutuklandı.

HASTANEDEN TABURCU OLDU

AA’nın haberine göre, Aksaray'da meydana gelen trafik kazasının ardından yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın tedavisi tamamlandı.

TUTUKLANDI

Taburcu edilen Çetinkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Çağlayan hayatını kaybetmişti.

Kazada, Çetinkaya ile diğer araçtaki Kazım ve Şaban Çağlayan da yaralanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.