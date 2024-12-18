Aksaray'da organize silah ticareti operasyonu yapıldı

Metin Kurt/Aksaray

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, organize suçlarla mücadele kapsamında silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir operasyona imza attı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda, merkez ilçe sınırlarında yasa dışı silah ticareti yapan ve kendisini polis olarak tanıtan şahıslara operasyon düzenlendi.

ORGANİZE ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, Y.T., B.G., ve Y.G. isimli şahısların organize bir şekilde silah ticareti yaptığını tespit etti. Şahısların, sahte polis kimlikleri ve ekipmanları kullanarak suçlarını gizlemeye çalıştığı bilgisi üzerine, şahısların ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi:

4 adet Glock marka ruhsatsız tabanca,

1 adet Sig Sauer ruhsatsız tabanca,

1 adet Voltran marka ruhsatsız tabanca,

3 adet kurusıkı tabanca,

2 adet ruhsatsız av tüfeği,

1 adet sahte polis kimliği,

1 adet el telsizi,

1 adet polis rozeti,

4 adet Glock marka tabancaya ait icra yayı,

7 adet tabanca şarjörü,

465 adet 9 mm tabanca fişeği,

9 adet av tüfeği fişeği.

Adli Süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece alınan kararda, B.G. ve Y.G. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla yasa dışı faaliyetlere yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin organize suçlarla mücadeledeki etkinliğini bir kez daha ortaya koyarken, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların ihbar ve desteğinin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, yasa dışı faaliyetlerle ilgili bilgisi olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden jandarma ile iletişime geçmesini ve toplumsal huzura katkı sağlamasını talep etti.

Aksaray'da gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, suçla mücadelede kararlı adımların süreceğini ve hiçbir yasa dışı faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.