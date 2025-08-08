Aksaray’da otizmin sesi: 7 yıldır emek, özveri ve sabırla…

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İnceöz, "Dernek kurmak için 5+5+3+3 toplamda 16 imza yeterlidir. Ama hakkını verebilmek için fedakârlık, emek, sabır ve yıllar gerekir" sözleriyle, sosyal sorumluluğun derinliğine dikkat çekti.

BİR KAÇ İMZAYLA KURULAN UMUT KÖPRÜSÜ

Otizmli bireyler ve aileleri için Aksaray’da önemli bir merkez haline gelen Aksaray Otizm Dayanışma Derneği, yedi yıl önce küçük bir umutla, birkaç gönüllü ailenin imzasıyla yola çıktı. Bugünse gerek şehirde gerekse Türkiye genelinde otizm farkındalığı adına önemli işlere imza atan bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.

GÖNÜLLÜLÜKTEN KURUMSALLIĞA GİDEN ZOR YOL

Cennet İnceöz, dernekçiliğin kağıt üzerindeki basit işlemlerle sınırlı kalmadığını, asıl mücadelenin yasal statü elde edildikten sonra başladığını ifade ederek, “Yedi yıl önce attığımız imzalarla bir yapı kurduk ama bu yapının içini doldurmak, samimiyetle yürütmek, otizmli bireylerimizin hayatına dokunmak için gece gündüz demeden çalıştık” dedi.

FEDAKÂRLIK VE MÜCADELEYLE GELEN BAŞARI

Açıklamasında hem yönetim hem denetim kurulundaki yol arkadaşlarına da teşekkür eden İnceöz, “Bu bir ekip işi. Emek vermeden hiçbir başarı kalıcı olmaz. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği 7 yaşında. Bu süre zarfında nice etkinlikler, projeler, seminerler, birebir destek çalışmaları ve kamu farkındalık kampanyaları yürüttük. Bu sadece bir başlangıç” ifadelerine yer verdi.

TOPLUMA ÇAĞRI: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Cennet İnceöz son olarak şu mesajı paylaştı:

“Otizm bir eksiklik değil, bir farklılıktır. Toplumun her bireyi gibi otizmli bireylerin de eğitim, sosyal yaşam ve sağlık alanlarında eşit fırsatlara erişimi anayasal bir haktır. Bu bilinci artırmak için her bireyin sorumluluk alması gerekir. Tüm yönetim ve denetim ekibimiz adına hayırlı cumalar diliyor, destek veren herkese teşekkür ediyoruz.”