Aksaray’da otobüste 87 bin kaçak makaron ele geçirildi!

AKSARAY / METİN KURT

Olay, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu ortaya çıkarıldı.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen titiz çalışmalar çerçevesinde, Taşpınar Yol Kontrol Noktası’nda gerçekleştirilen uygulamada, jandarma ekipleri şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan detaylı kontroller sırasında, otobüsün bagaj bölümünde şüpheli kolilere rastlandı. Ekiplerin dikkatli ve profesyonel yaklaşımı sayesinde bu kolilerin içinde tam 87.000 adet kaçak dolu makaron bulundu.

Gerçekleştirilen araştırma ve inceleme sonucunda, ele geçirilen kaçak ürünlerin otobüste yolcu olarak bulunan M.E. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler derhal başlatıldı. Olayın ardından kaçak ürünlere el konulurken, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, bu tür suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, halkın da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesi çağrısında bulundu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, özellikle şehirlerarası taşımacılıkta bu tür yasadışı faaliyetlere karşı denetimlerin artarak süreceği belirtildi.

Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin ciddiyetini ve güvenlik birimlerinin konuya ne denli hassasiyetle yaklaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Jandarma ekiplerinin kararlı çalışması sayesinde kamuya zarar veren büyük bir sevkiyatın önüne geçilmiş oldu.