Aksaray’da otomobil bahçe duvarına çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında, genç bir sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Hüseyin Ö., 68 AEA 598 plakalı aracıyla Yeni Sanayi’den şehir merkezine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçe duvarına büyük bir hızla çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı inceleme yaptı. Aracın savrulma yönü, fren izleri ve çarpma açısı gibi detaylar dikkatle incelendi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hüseyin Ö.’nün ani ölümü ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını açıkladı.

Kazayı gören vatandaşlar, aracın çok hızlı olduğunu ve bir anda kontrolünü kaybederek bahçe duvarına çarptığını ifade etti. Kaza nedeniyle cadde uzun süre trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Aksaray’da son dönemde artan trafik kazaları, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.