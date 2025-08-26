Aksaray’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet kullanan 13 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY / METİN KURT

Edinilen bilgilere göre, 27 AHJ 186 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Fatih K., trafik ışıklarında hareket ettiği sırada önüne aniden çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

