YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5104 Nolu Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre bisiklet sürücüsü Selami T. (70), seyir halindeyken şerit değiştirdi. Bu sırada 35 AC … plakalı otomobiliyle ilerleyen Güven Ç. (71), bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralanırken, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü orta refüje çıkarak hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.