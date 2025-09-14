Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eski ilçe Belediye Başkanı Necati Belgemen'in (69) kullandığı 68 ES 568 plakalı otomobil, ilçe girişinde Hamdi Bozkıl'ın (26) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Bozkıl, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.