Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da Alparslan Türkeş Bulvarı Atatürk Lisesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 68 KH 857 plakalı motosiklet ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Oruç U. yola savruldu. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Aksaray Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.