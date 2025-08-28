Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

MAHMUT ŞEN / YENİÇAĞ - AKSARAY

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi 5689. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner S. (19) yönetimindeki 68 KF 922 plakalı Opel Vectra ile Hamdi Can U. (19) idaresindeki 68 ACR 814 plakalı motosiklet sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü çevrede bulunan bir özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

