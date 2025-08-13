Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi girişi ışıklarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kavşakta Murat S. yönetimindeki 68 AET 569 plakalı otomobil ile Berat T. (19) idaresindeki 68 AEU 706 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.