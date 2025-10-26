YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Atatürk Bulvarı ile Şehit Halil Köksal Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan İ.A. (24) yönetimindeki 68 AFV ... plakalı otomobil, önündeki aracın ani fren yapmasıyla durmak zorunda kaldı. Bu sırada arkadan gelen Muhammet A.B. (21) idaresindeki 68 AEL ... plakalı motosiklet, duramayarak otomobile arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak gerekli tutanakları tuttu. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.