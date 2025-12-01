YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Kaza Atatürk Bulvarı ile Ereğlikapı mahallesi 1427 Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, R.S. (40) idaresindeki 06 plakalı otomobil ile 68 plakalı motosiklette bulunan sürücü H.S. (15) ve yolcu T.G. (15) henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.