Mahmut Şen/ Aksaray

Aksaray'da yoğun trafiğin yaşandığı Selçuk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki genç sürücü yaralandı.



Kaza, Selçuk Bulvarı ile 1678. Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. 68 AG ** plakalı otomobilin sürücüsü 70 yaşındaki Aşır G. ile 68 AEM * plakalı motosikletin sürücüsü Salih A. (16) henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Genç Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Salih A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili inceleme başlattı. Trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

