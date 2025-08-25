Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hastaneye kaldırıldı

Mahmut ŞEN & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, Laleli Mahallesi kavşağında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, plakası 68 KD … olan otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolsüz bir şekilde aynı anda kavşağa girince çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Emre S. metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından Emre S., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza sonrası bölgede trafik güvenliğini sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevredeki bazı vatandaşlar, Laleli Mahallesi kavşağında sık sık kazaların yaşandığını, yetkililerin kavşak düzenlemesi konusunda çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

OLASI SEBEPLER VE UYARILAR

Uzmanlar, motosiklet kazalarının çoğunlukla dikkatsizlik, hız ve kavşaklarda hatalı geçişler nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle şehir içindeki yoğun kavşaklarda daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine riayet etmeleri konusunda uyarıyor.