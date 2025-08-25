Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hastaneye kaldırıldı

Aksaray’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu genç bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mahmut ŞEN & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, Laleli Mahallesi kavşağında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, plakası 68 KD … olan otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolsüz bir şekilde aynı anda kavşağa girince çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Emre S. metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından Emre S., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2-018.jpg

Polis ekipleri, kaza sonrası bölgede trafik güvenliğini sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevredeki bazı vatandaşlar, Laleli Mahallesi kavşağında sık sık kazaların yaşandığını, yetkililerin kavşak düzenlemesi konusunda çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

OLASI SEBEPLER VE UYARILAR

Uzmanlar, motosiklet kazalarının çoğunlukla dikkatsizlik, hız ve kavşaklarda hatalı geçişler nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle şehir içindeki yoğun kavşaklarda daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine riayet etmeleri konusunda uyarıyor.

Son Haberler
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Filistin'in ticaret dengesi şaştı
Filistin'in ticaret dengesi şaştı
CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti