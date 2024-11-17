Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı var

Aksaray'da otomobilin motosikletle çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin motosikletle çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametine seyreden T.E. (39) idaresindeki 50 BJK 68 plakalı Volkswagen marka otomobil ile K.G.A. (22) yönetimindeki 68 AFAC 490 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü motordan düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı var

Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı var

Aksaray’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı var

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