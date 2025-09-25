Aksaray’da otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şifahane Mahallesi Gaziler Caddesi’nden Nevşehir Caddesi istikametine seyreden Arda Ç. (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada sürücü Arda Ç. (23) ile araçta yolcu olarak bulunan Vedat K. (20), Muhammet T. (19) ve Ulaş T. (22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı olarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili rapor tutanakları tutarak otomobil çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı.