Aksaray'da otomobil, takla attı; 3 yaralı

Kaynak: İHA
Aksaray'da otomobil, takla attı; 3 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazıcık köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Çelebi (20) yönetimindeki 68 ABT 547 plakalı otomobil, sürücüsünün...

Saat 17.00 sıralarında Kazıcık köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Çelebi (20) yönetimindeki 68 ABT 547 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak, ayçiçeği tarlasına takla atarak düştü. Kazada, muayeneye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenilen sürücü Mahmut Çelebi ile eşi Fatmanur Çelebi (20) ile 4 aylık çocukları Asel Çelebi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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