Aksaray’da otopark krizi: Çarşı esnafının yol işgali vatandaşı çileden çıkardı!

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da her yıl yaz aylarında gurbetçilerin gelişiyle birlikte artan trafik yoğunluğu, beraberinde park sorununu da derinleştiriyor. Özellikle şehir merkezinde araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar, esnafın yol kenarlarını işgal etmesinden dolayı büyük mağduriyet yaşıyor.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Çarşı bölgesinde hemen hemen her dükkânın önünde 2-3 araçlık yerlerin esnaf tarafından demir dubalar, sandalyeler, kasalar veya çeşitli malzemelerle kapatıldığı gözleniyor. Bu durum, hem şehir estetiğini bozuyor hem de vatandaşın park alanı bulamamasına neden oluyor.

“ESNAF OTOPARK İŞLETMECİLİĞİNE Mİ SOYUNDU?”

Vatandaşlar, özellikle zabıta ve belediye ekiplerinin bu konuda hiçbir yaptırım uygulamamasına tepki gösteriyor. Esnafların kendi araçları dışında da 1-2 araçlık yer işgal ederek adeta özel otopark oluşturduklarını söyleyen vatandaşlar, şu soruları soruyor:

“Bu işgal için belediyeye herhangi bir ücret ödüyorlar mı?”

“Eğer ödemiyorlarsa neden zabıta ekipleri görevini yapmıyor?”

“Bu otopark işgalcilerine karşı neden bir önlem alınmıyor?”

KALDIRIMLAR DA İŞGAL ALTINDA

Yalnızca yol kenarları değil, kaldırımlar da aynı şekilde esnafın malzemeleriyle dolmuş durumda. Kaldırımların işgal edilmesi hem yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor hem de şehir merkezinde yürümeyi zorlaştırıyor.

VATANDAŞ İSYAN EDİYOR: “TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!”

Aksaray halkı, sorunun yıllardır devam ettiğini, belediyenin ise bu konuda ciddi bir adım atmadığını dile getiriyor. Vatandaşlar, “Bakalım belediye ve zabıta ekipleri görevlerini layıkıyla yapacak mı? Yoksa yine kulaklarının üstüne yatıp duymazdan mı gelecekler?” diyerek konunun takipçisi olacaklarını vurguluyor.

AKSARAY’IN KANAYAN YARASI

Otopark sorunu ve kaldırım işgalleri, Aksaray’ın adeta kanayan yarası haline gelmiş durumda. Çözüm için caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiği belirtilirken, gözler Aksaray Belediyesi’nin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

