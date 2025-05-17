Aksaray’da özel gençlerin unutulmaz askerlik günü

METİN KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ GAZETESİ

Aksaray’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir etkinlikte, özel gereksinimli 48 genç temsili askerlik yaparak unutulmaz bir gün yaşadı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, özel gençler saç tıraşlarını olup askeri kamuflajlarını giyerek eğitim alanına çıktılar. Gerçek bir asker gibi eğitim alıp selam durmayı öğrenen gençler, kutsal askerlik görevini bir günlüğüne de olsa yerine getirmenin heyecan ve gururunu yaşadı.

AİLELER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı’na gelen gençler, ilk olarak saç tıraşı oldu ve ardından üniformalarını giydi. Üniformayla ilk kez aynaya bakan özel gençlerin gözlerindeki heyecan görülmeye değerdi. Ardından eğitim alanına alınan gençler, askeri nizam içinde selam durmayı, yürüyüş yapmayı ve temel disiplin kurallarını öğrendi. Ailelerin gurur ve gözyaşlarıyla izlediği bu anlar, izleyen herkesi derinden etkiledi. PROTOKOL TÖRENE YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Törene Aksaray Vali Vekili Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, İdare Mahkemesi Başkanı Yakup Camgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının başkanları, gaziler, daire müdürleri ve asker olan özel gençlerin aileleri katıldı.

“HEPSİ ÇAKI GİBİ ASKER OLMUŞ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Aksaray Vali Vekili Hakan Kılınçkaya, askerlik görevini ‘Peygamber Ocağı’ olarak nitelendirerek, “Bugün burada özel kardeşlerimiz de vatani görevlerini yapacaklar. Maşallah, hepsi çakı gibi asker olmuşlar. Allah nazardan saklasın. Onların mutluluğu bizim için her şeyden daha kıymetlidir” ifadelerini kullandı. Kılınçkaya, özel gençlerin bu hatırayı bir ömür boyu anlatacaklarını vurgulayarak, “Mezuniyet törenleri hayırlı uğurlu olsun” dedi. “BU ÜNİFORMA SİZE ÇOK YAKIŞTI”

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer de konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: “48 özel gencimizi Jandarma Teşkilatımızın birer neferi olarak görmekten onur duyduk. Onlara kısa da olsa askerlik gibi kutsal bir görevi tattırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel gençler, yaşamlarına sımsıkı sarılarak gösterdikleri azim ve kararlılıkla hepimize örnek olmaktadır. Üzerinizdeki bu üniforma size çok yakıştı.”

KUTSAL YEMİN VE TERHİS BELGESİ

Konuşmaların ardından temsili askerlik törenine geçildi. 48 özel genç, silah ve Türk bayrağına el basarak askerlik yemini etti. Yemin töreninde duygusal anlar yaşanırken, gençlerin aileleri alkışlarla destek verdi. Programın sonunda temsili askerlik görevini tamamlayan gençlere terhis belgeleri takdim edildi.

ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

Tören boyunca büyük bir disiplin ve gurur içinde hareket eden özel gençler, bir günlüğüne de olsa asker olmanın onurunu yaşadı. Aileler, evlatlarının bu anı yaşamasına vesile olan yetkililere teşekkür ederken, törende duygular sel oldu.

Bu anlamlı etkinlik, toplumun tüm bireylerine eşit imkanlar sunulabileceğini bir kez daha gösterdi. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen temsili askerlik uygulaması, sadece özel gençlerin değil, tüm katılımcıların yüreğine dokundu.