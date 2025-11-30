Aksaray'da 39 yaşındaki Selçuk A. isimli yurttaş, tartıştığı kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından sokak ortasında palalı saldırıya uğradı.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Selçuk A. kanlar içinde yere yığılırken, palalı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralı şahsa ilk müdahale yol ortasında yapıldı. Müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Selçuk A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS GAZETECİLERİ KOVDU

Öte yandan, görevini yapmak için olay yerine gelen gazetecilere, emniyet şeridi çekilmemesine rağmen polis ve bekçiler tarafından müdahalede bulunuldu.