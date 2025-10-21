YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında pancar yüklü bir tır, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

Kaza, E90 karayolu üzerimde meydana geldi Adana istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan pancar yüklü tırın Organize Sanayi yakınlarında devrilmesiyle meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü Gökhan Ç. (41), yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca aracın kontrolünü kaybederek orta refüje devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine jandarma, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola dökülen pancarların temizlenmesi ve trafiğin güvenli şekilde akışı için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.