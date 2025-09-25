Aksaray’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Coğlaki Mahallesi 1244 Nolu Sokak Seyir Terası yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sabiha Melisa B. (20) yönetimindeki panelvan araç ile Mesut D. (47) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil Kılıçarslan park çitlerine çarparak savruldu aydınlatma direğine çarparak durabildi sürücüsü Mesut D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, panelvan sürücüsü Sabiha Melisa B.’yi gözaltına alarak ifade vermek üzere merkez karakoluna götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.