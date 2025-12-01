YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’ın Tacin Mahallesi’nde meydana gelen kazada otomobilin park halindeki motosiklet, hafif ticari araç ve ATV’ye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Aksaray’da trafik kazası meydana geldi. Kaza, Tacin Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.A. (52) yönetimindeki 06 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce park halindeki 68 plakalı motosiklete, ardından 34 plakalı hafif ticari araca ve son olarak 42 plakalı ATV’ye çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.