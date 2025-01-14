Aksaray'da park halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İHA

Aksaray'da park halinde bulunan bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı alev topuna döndü.

Bahçeli Mahallesi 3716 Sokak'ta park halinde olan Hüseyin C.'ye ait Fiat marka 68 MA 0928 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sokakta oyun oynayan çocukların araçtan dumanlar çıktığını fark etmesi üzerine mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

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Araçtan çıkan dumanlar kısa sürede aleve dönüşürken alevlerde tüm aracı sardı. Araç adeta alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

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