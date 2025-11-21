YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’ın Şifahane Mahallesi 3104 numaralı sokakta gece saat 03.30 sıralarında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. G.K.’ye ait 68 plakalı aracın alev aldığını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında park halindeki otomobile yakın bulunan evden bir komşu, dalgıç kuyu suyuyla müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise köpüklü su ile alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Araç sahibi, otomobilini park ettikten sonra eve geçtiğini, yangının nasıl çıktığına dair bilgisinin olmadığını ifade etti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.