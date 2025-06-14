"Aksaray’da park sorunu çığ gibi büyüyor!"

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da gelişi güzel araç parkları, hem günlük yaşamı hem de şehir düzenini altüst etmeye başladı. Her geçen gün daha da belirginleşen bu sorun; sadece araç sahiplerini değil, yayaları, esnafı, engelli vatandaşları ve kamu hizmetlerini de doğrudan etkileyen karmaşık bir kent sorunu haline geldi.

TRAFİK, YAYA GÜVENLİĞİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ ETKİLENİYOR

Şehrin özellikle merkez noktalarında ve işlek cadde-arasokaklarında araçların rastgele park edilmesi, trafik akışında ciddi tıkanmalara neden oluyor. Sağlı sollu park edilen araçlar, bazı bölgelerde araçların geçişine imkân tanımıyor. Bu durum sadece trafiği yavaşlatmakla kalmıyor; yayaların kaldırımlarda yürüyememesine, engelli rampalarının ve yaya geçitlerinin kapanmasına neden oluyor.

Ayrıca yanlış yapılan parklar, temizlik hizmetlerinin aksamasına da yol açıyor. Son olarak, çöp konteynerinin hemen yanına bırakılan bir araç nedeniyle, temizlik ekipleri konteyneri boşaltamadı. Sıcak hava ile birlikte etrafa yayılan kötü koku mahalle halkının tepkisini çekti. Olayın ardından bölge sakinlerinden biri şu ifadeleri kullandı:



“Böyle giderse yazın çöplerle baş edemeyeceğiz. Konteynerin önüne park etmek ne demek? Biraz saygı, biraz düşünce...”

DENETİMSİZLİK SORUNU DERİNLEŞTİRİYOR

Vatandaşlar, bu tablonun en büyük nedenlerinden birinin denetim eksikliği olduğuna dikkat çekiyor. Ne trafik zabıtasının ne de polis ekiplerinin etkili bir kontrol mekanizması kuramadığını belirten bölge esnafı, sürekli aynı hataların tekrarlandığını ve caydırıcı bir cezanın uygulanmadığını ifade ediyor.

Bir başka esnaf ise şöyle diyor:



“Belediye kaldırımlara taş döşüyor ama üzerinden arabalar geçiyor. Çocuklar, yaşlılar, engelliler yürüyemiyor. Her gün aynı manzara.”

ENGELLİ BİREYLER EN BÜYÜK MAĞDUR

Özellikle tekerlekli sandalye kullanan bireyler için bu durum daha da ağır bir tablo yaratıyor. Engelli rampalarının önü sıklıkla araçlarla kapatılıyor. Bebek arabası kullanan anneler de benzer sorunlarla karşılaşıyor. “Yayaya yaşam hakkı tanımayan bir şehirde medeni bir yaşamdan söz edemeyiz” diyen bir vatandaş şöyle konuştu:

“Kaldırımlar bizim değil artık. Ya arabayla dolu, ya da inşaat artığıyla. Engellinin, annenin, yaşlının yürümesi mucize.”

ÇÖZÜM BEKLEYEN TALEPLER

Aksaraylılar, yaşanan bu sorunlar karşısında artık çözüm istiyor. Talepler net:

Yeni otopark alanlarının açılması,

Çarşı içinde çok katlı ve ücretsiz otopark uygulamaları,

Kritik bölgelere dubalarla fiziki engeller konulması,

Düzenli ve etkin denetim mekanizmasının kurulması,

Yüksek caydırıcılığa sahip cezai uygulamalar.

UZMANLAR UYARIYOR:

PLANSIZ BÜYÜME TEHLİKE YARATIYOR

Şehir plancıları ve trafik uzmanları, Aksaray gibi hızlı büyüyen kentlerde otopark ve ulaşım planlamasının öncelikli mesele olduğunu vurguluyor. “Bugün çözülmeyen sorun, yarın daha büyük bir kaos getirir” görüşünü savunan uzmanlar, yerel yönetimlerin artık stratejik adımlar atması gerektiğini söylüyor.

TOPLUM BİLİNCİ ŞART

Öte yandan, sadece idarenin değil, vatandaşların da sorumluluk alması gerektiği belirtiliyor. Şehir düzeninin ortak bir yaşam disipliniyle sağlanabileceğini söyleyen Karayolu Trafik Güvenliği Derneği’nden bir yetkili şu açıklamayı yapıyor:

“Denetim önemli ama asıl olan bireysel farkındalıktır. Araç kullanıcısının başkalarının yaşam alanına duyduğu saygı, en etkili çözümdür.”

SONUÇ:

Aksaray’da park sorunu artık sadece bir trafik problemi değil; kent kültürünü, yaşam kalitesini ve kamu hizmetlerini doğrudan etkileyen yapısal bir krize dönüşmüş durumda. Vatandaşlar ve uzmanlar, bir an önce etkili adımlar atılmasını istiyor. Şehir yönetiminin bu çağrılara ne zaman ve nasıl cevap vereceği ise merak konusu.