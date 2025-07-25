Aksaray’da peş peşe patlama sesleri panik yarattı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda birçok vatandaş, evlerinde yankılanan yüksek şiddetli seslerle uykularından uyanarak dışarıya çıktı. Camların titremesine yol açan patlamalar, sosyal medyada da kısa sürede gündem yarattı.

VATANDAŞLAR ENDİŞEYLE DIŞARI FIRLADI

Olayın hemen ardından Eşmekaya, Eskil ve çevresindeki birçok noktada vatandaşlar, patlamaların kaynağını öğrenmek amacıyla tedirgin şekilde evlerinden dışarıya çıkarak gökyüzünü gözlemledi. Şiddetli seslerin ardından bölgede hayvanların huzursuzlandığı, özellikle evcil hayvanların tedirgin davranışlar sergilediği gözlemlendi. Ayrıca birçok aile, çocuklarının korkuyla ağladığını ve psikolojik olarak etkilendiklerini ifade etti.

SONİK PATLAMA İDDİASI GÜNDEMDE

Patlama seslerinin kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk değerlendirmeler olayın yüksek irtifada uçan savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonucu oluşan sonik patlama olabileceği yönünde. Uzmanlar, süpersonik hızda seyreden savaş uçaklarının atmosferde ses hızını aşması halinde oluşan basınç dalgasının, yere şiddetli bir patlama sesi olarak yansıyabileceğini belirtiyor.

YETKİLİLERDEN İNCELEME VE AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Aksaray Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlar, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki hava trafiğine dair kayıtların incelendiği ve Türk Hava Kuvvetleri ile koordinasyon içinde olunduğu bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar ise özellikle deprem veya sabotaj şüphesi gibi kaygılar taşıdıklarını belirterek, yetkililerden acil ve net bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ VE ENDİŞE

Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bölge halkı tarafından paylaşılan görüntüler ve yorumlarda, halkın korku dolu anları dikkat çekerken, yetkililere şeffaflık çağrısı yapıldı. Bazı kullanıcılar, bölge üzerindeki jet uçuşlarının sıklaştığını, benzer sesleri daha önce de duyduklarını ifade etti.

KAMUOYUNUN GÖZÜ AÇIKLAMALARDA

Şiddetli patlama seslerinin gerçek nedeni önümüzdeki saatlerde veya günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek. Yetkililerin bölge halkını bilgilendirmesi ve olası tekrarların önüne geçilmesi için alınacak önlemler merakla bekleniyor.