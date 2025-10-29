YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da bir petrol istasyonuna ait depolama alanında çıkan yangın kısa sürede paniğe neden oldu. Dumanları fark eden çalışanların hızlı müdahalesi sayesinde olay büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

MARKET DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN KORKU YARATTI

Aksaray’ın Sağlık Köyü girişinde bulunan bir petrol istasyonunun market bölümüne ait malzemelerin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanları fark eden çalışanlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine kısa sürede ulaşan Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yoğun çaba sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

MADDİ HASAR OLUŞTU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, depo alanında maddi hasar oluştuğu belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.