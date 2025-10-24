YENİÇAĞ - Aksaray - Mahmut Şen

Aksaray’da gece saatlerinde Kılıçarslan Piknik Alanı’nda meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sırasında kılıçarslan parkımda bulunan tuvaletler alanında ilyas Ç. (44) isimli şahıs, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sol bacak bölgesinden olmak üzere 11 yerinden bıçaklandı.

Yaralı halde olay yerinden ayrılarak Kalınlar Mahallesi’ndeki evine giden İlyas Ç., durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlyas Ç. hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.