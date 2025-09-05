Aksaray’da plakasız motosiklet yakalandı: 15 bin TL ceza kesildi

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da gece saatlerinde Aratol İstiklal Mahallesi’nde plakasız bir motosiklet polis ekiplerine takıldı.

AKSARAY / METİN KURT

Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklet cadde üzerinde tur atarken maddi hasarlı kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün 18 yaşındaki Yakup A. olduğunu belirledi.

Plakasız motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye 15 bin 709 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

