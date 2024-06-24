Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi

Kaynak: DHA
Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına tabanca göstererek kaçan ve içinde 3 kişi bulunan otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından ele geçirildi.

Ehliyetsiz sürücü K.E.Y. (17) ile birlikte tabanca gösteren diğer 2 kişi gözaltına alındı. Olayda, K.E.Y.'e 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 60 bin lira para cezası kesilirken, aracın annesine ait olduğu belirlenen otomobil trafikten men edildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, şüpheli buldukları K.E.Y. yönetimindeki 68 AK 685 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobilin içindeki bir kişi polise tabanca göstererek, sürücü K.E.Y. de aracıyla kaçmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren takip sonucunda otomobil, Nakkaş Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü K.E.Y. ve beraberindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sürücü K.E.Y.'e, ehliyetsiz araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ters yönden gitme, kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymama gibi suçlardan toplam 60 bin TL para cezası kesildi. Araç, sahibi olduğu belirlenen K.E.Y.'in annesine ait olması sebebiyle trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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