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Polislere kendini ihbar etti

Aksaray’da polisin yaptığı uygulamada durdurulan araç sürücüsü, adeta kendini ihbar ederek sakladığı uyuşturucuların yerini gösterip “Arabada ne çıkarsa her şey benim” dedi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 07:03
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Aksaray'da polislere kendini ihbar etti

Polislere kendini ihbar etti
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İHA'nın haberine göre, olay, Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde yaşandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 EY 297 plakalı otomobili durdurdu. 

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Mesut Ç. (30) ve araçta bulunan 3 arkadaşı aracın aranması için indirildi. Araçtan inen sürücü, aracı arayan bekçinin yanına gelerek, “İşte şurada var. Kapıyı aç, şurada sigaranın içinde az bir şey malım da var. Arabada ne çıkarsa her şey benim vallahi” dedi.

Sürücünün gösterdiği yerde arama yapan bekçi ve polis ekipleri 10 gram bonzai, sigara paketine gizlenmiş içime hazır 2 fişek bonzai maddesi ele geçirdi. Kendini ihbar edercesine rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücünün üst araması yapılarak gözaltına alındı. 

Sürücünün yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önceden de uyuşturucu madde kullanmaktan birçok kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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