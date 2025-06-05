Aksaray’da protokol ve halkın bayram coşkusu!

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Kurban Bayramı Tebrikat Töreni, halka açık bir ortamda yapıldı. Vali Kumbuzoğlu, tek tek konuklarla bayramlaşarak tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Törene Aksaray milletvekilleri, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ortaya çıkan sıcak tablo, Aksaray’da bayram ruhunun ne kadar güçlü yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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SİYASİLERDEN ANLAMLI MESAJLAR

Törene siyasi partilerden de geniş katılım oldu. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Osman Yılmaz ile Belediye Meclis Üyeleri Sami Uyar ve Salih Taş da bayramlaşma törenine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

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Milletvekili Yaldır, bayramlaşma sırasında yaptığı kısa açıklamada, “Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Aksaray’da bu atmosferi hep birlikte yaşıyoruz. Katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

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BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, toplumsal dayanışma, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılırken, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenildi. Özellikle gençlerin ve çocukların bayrama gösterdiği ilgi ise dikkat çekti.

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Uluırmak Uygulama Oteli’nin ev sahipliği yaptığı program, hatıra fotoğrafları çekilmesi ve samimi bayram sohbetleri ile sona erdi. Aksaray’da gerçekleşen bu coşkulu bayramlaşma, hem manevi duyguların hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.