Aksaray'da rekor kaçakçılık operasyonu

Metin Kurt - Aksaray / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, büyük bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Adana yolunda yer alan KOM Uygulama noktasında şüpheli bir kamyona yönelik arama gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı kontrol sırasında kamyonda 5.250.000 adet bandrolsüz boş makaron bulunarak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.M. (54) isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verilerek, halkın huzuru ve ekonominin korunması yönünde çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı. Bu başarıyla birlikte güvenlik güçleri, kaçakçılık faaliyetlerine geçit vermeyeceklerini bir kez daha göstermiş oldu. Operasyonla ilgili detaylar kamuoyuna saygıyla duyuruldu