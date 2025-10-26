YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD)” Eğitimi 20–23 Ekim 2025 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen eğitim programına, 112 Acil Servis istasyonlarında ve hastane acil birimlerinde görev yapan çok sayıda sağlık personeli katıldı. Eğitim kapsamında çocuk hastalarda meydana gelen acil durumlarda uygulanacak doğru müdahale yöntemleri, ileri yaşam desteği algoritmaları, ilaç kullanımı, hava yolu yönetimi, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) teknikleri ve ekip koordinasyonu gibi hayati öneme sahip konular ele alındı.

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı senaryolarla da deneyim kazandı. Gerçek vakalara benzer canlandırmalar eşliğinde gerçekleştirilen uygulama çalışmaları sayesinde, sağlık çalışanlarının kriz anlarında daha etkin ve hızlı müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim süreci sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları, Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Gökhan İçli tarafından düzenlenen törenle takdim edildi. Dr. İçli, törende yaptığı konuşmada acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin sürekli eğitimlerle desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Acil sağlık sistemimizin temelini oluşturan çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini güncel tutmak, vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunmamız açısından büyük bir gerekliliktir. Bu tür eğitimlerle ekiplerimizin sahada karşılaştıkları zorlu durumlara profesyonel şekilde müdahale etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de ÇİLYAD eğitimlerinin önümüzdeki dönemlerde periyodik olarak sürdürüleceğini, böylece il genelinde çocuk acil vakalarına müdahale kapasitesinin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim, hem teorik hem de uygulamalı yönleriyle sağlık çalışanlarının mesleki donanımını artırırken, çocuk hastalara yönelik acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.