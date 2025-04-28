Aksaray’da sağlıkta bir ilk: Sağlıklı hayat akademisi mezunlarını verdi!

Aksaray / Metin Kurt

Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen akademik eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

Katılım belgeleri, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç tarafından bizzat takdim edildi.

Sağlıklı Hayat Akademisi, bireylerin yalnızca mevcut sağlık durumlarını korumaları değil, aynı zamanda hastalıklardan korunmaları ve yaşam kalitelerini artırmaları için tasarlandı. Eğitim sürecinde katılımcılara dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, ruh sağlığı yönetimi, bağımlılıkla mücadele, kronik hastalıklardan korunma yöntemleri gibi geniş bir yelpazede bilgiler verildi. Ayrıca sağlıklı yaşamı destekleyen uygulamalı atölye çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri de düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, “Amacımız bireylerimizi hastalık ortaya çıkmadan önce bilgilendirmek, onları kendi sağlıklarının lideri haline getirmektir. Sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum, daha güçlü bir ülke demektir. Sağlıklı Hayat Akademisi bu vizyonla kuruldu ve ilk mezunlarımızla bu hedefe doğru önemli bir adım attık. Mezunlarımızı tebrik ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Programı tamamlayan kursiyerler, aldıkları eğitimlerle sadece kendi sağlıkları konusunda değil, çevrelerindeki insanları da bilinçlendirme noktasında donanım kazandıklarını dile getirdi. Birçok kursiyer, günlük yaşamlarında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyerek çevrelerine örnek olacaklarını ifade etti.

Sağlıklı Hayat Akademisi’nin önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelere ulaşması, özellikle gençler, kadınlar ve yaşlılar gibi özel gruplara yönelik yeni programlarla desteklenmesi hedefleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü, bu tür projelerle Aksaray’ı sağlıklı yaşamın örnek şehirlerinden biri yapmayı amaçlıyor.

Sağlıklı Hayat Akademisi, bireylerin sağlık okuryazarlığını artırmakla kalmayıp, toplumda kalıcı bir sağlıklı yaşam kültürünün oluşmasına da öncülük edecek gibi görünüyor.