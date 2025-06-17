Aksaray’da sahipsiz hayvanlar için harekete geçildi!

Aksaray / Metin Kurt

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında düzenlenen toplantı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, hem mevcut sorunlar hem de çözüm yolları masaya yatırılarak önemli kararlar alındı.

YENİ BAKIMEVİ İÇİN SÜREÇ HIZLANDIRILIYOR

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Aksaray İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından yapılması planlanan yeni hayvan bakımevinin kurulması ve sürecin hızlandırılması oldu. Kurul, mevcut barınakların yetersizliğini değerlendirerek yeni tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiği yönünde görüş birliğine vardı.

5 VE 10 YILLIK EYLEM PLANLARI ONAYA SUNULDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Musa Bozkurt’un sunumuyla gerçekleşen toplantıda, il genelindeki sahipsiz hayvanların durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Hazırlanan 5 yıllık ve 10 yıllık eylem planları kurul üyelerine sunularak onaya açıldı.

Planlarda özellikle şu konular öne çıktı:

Mevcut bakımevlerinin kapasite yetersizliği

Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ihtiyacı

Sahiplendirme oranlarının düşüklüğü

Kırsal bölgelerdeki kimliksiz sahipli hayvanların sahipsizlerle karışması

VATANDAŞLARA BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI BAŞLATILIYOR

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda halkın bilinçlendirilmesi de önemli bir başlık olarak öne çıktı. Buna göre:

Sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbarlar, Acil Çağrı Merkezi 112 üzerinden alınarak ilgili kurumlara yönlendirilecek.

İl Müftülüğü, camilerde vereceği vaazlarla hayvan sevgisi ve yasadışı avlanma konusunda toplumu bilinçlendirecek.

Afiş, broşür ve bilboard çalışmalarıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili farkındalık artırılacak.

TÜM KEDİ VE KÖPEKLER DİJİTAL KİMLİK SİSTEMİNE GİRECEK



Ayrıca, 5199 Sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi gereğince, 31 Aralık 2025 tarihine kadar sahipli tüm kedi ve köpeklerin dijital kimliklendirme sistemiyle kayıt altına alınması gerektiği hatırlatıldı. Bu süreçte Tarım İl Müdürlüğü'nün yoğun bilgilendirme faaliyetleri yürüteceği belirtildi.

Aksaray İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun aldığı bu kararlar, hem sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmak hem de toplumla hayvanlar arasında daha sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Kurulun önerileri doğrultusunda atılacak adımların, Aksaray’ı hayvan hakları ve refahı konusunda örnek bir il haline getirmesi bekleniyor.