YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da bir kadın, elindeki sahte altın bilezikle bir kuyumcuyu dolandırmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan kadın şüpheli, alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcuda sarrafın uzattığı birkaç altın bileziği inceledi. İddiaya göre, şüpheli gerçek altın bileziklerden birini koluna taktıktan sonra, yerine sahte bilezik bırakmaya çalıştı.

Durumdan şüphelenen sarraf, bileziği kontrol edince farkı anlayarak kadını oyaladı ve hemen polise ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli K.Ş.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın hakkında “nitelikli dolandırıcılık girişimi” suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis yetkilileri, benzer yöntemlerle gerçekleşebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı özellikle kuyumcu esnafını dikkatli olmaları konusunda uyardı.